A3-Ausbau in Langenfeld A3: Im gesamten Kreis Widerstand gegen Ausbau

Vor zwei Wochen, so teilte die Stadt Langenfeld mit, hatte Schneider die Forderungen mit einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing noch einmal nach Berlin adressiert, verbunden mit dem Appell zur Schaffung der erforderlichen gesetzlichen Grundlagen in den bundesrechtlichen Bestimmungen und dem Rundschreiben Straßenbau aus 2002. Demnach komme eine Seitenstreifennutzung nämlich nur im Vorgriff auf den geplanten Ausbau in Betracht. „Dies kann aus meiner Sicht weder zeitgemäß noch den heutigen Rahmenbedingungen angemessen sein angesichts der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung in über zwei Jahrzehnten. Die auch dauerhaft mögliche Nutzung der bestehenden Standspur als zusätzlicher Fahrstreifen wäre nicht nur die kostengünstigere, sondern auch die flächenschonendere Alternative zur aktuellen Planung“, so Schneider.