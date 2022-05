Landtagswahl in Heiligenhaus : Gute Stimmung bei Wählern und Helfern

Kerstin Ringel (Fachbereichsleitung Ordnungsamt und Soziales) und Bürgermeister Michael Beck erkundigen sich bei den Wahlhelfern Mareike Eisenträger und Artur Streile (v.r.), ob alles in Ordnung ist. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Bürgermeister Michael Beck und Ordnungsamtsleiterin Kerstin Ringel machten am Wahltag eine Rundreise durch alle Wahlbüros. Sie dankten den Wahlhelfern persönlich und prüften, ob es Verbesserungsbedarf gibt.

Von Henry Kreilmann

Als Bürgermeister und Wahlleiter Michael Beck gestern gemeinsam mit Kerstin Ringel, der Fachbereichsleiterin für Ordnung und Soziales, gegen 11.30 Uhr im Wahlraum 1 der Grundschule Isenbügel anklopfte, empfing ihn ein gut eingespieltes Quartett an Helferinnen und Helfer: Die Stimmung sei gut – bei den Wählern und dem Helferteam.

„Bisher haben 84 Menschen ihre Stimme abgegeben“, verkündet eine von ihnen, Mareike Eisenträger. Sie saß nicht zum ersten Mal als Wahlhelferin zwischen Wahlurne und Wählerverzeichnis. „Alles läuft reibungslos und so war das bisher eigentlich immer.“

Info Weniger Briefwähler als erwartet Ein „Stück weit überrascht“ zeigte sich Wahlleiter Michael Beck davon, dass weniger Menschen einen Wahlschein zur Briefwahl beantragt haben, als vorab vermutet – auch mit Blick darauf, dass es hierfür keine Begründung mehr bedürfe. Da man mit mehr Briefwählern gerechnet habe, sei ein zusätzlicher Briefwahlvorstand nominiert worden, um die zeitnahe Auszählung der Stimmen zu garantieren.

Mit den 84 Stimmen kurz vor der Mittagszeit sei die Beteiligung für diese Uhrzeit aber noch verhalten, attestiert Beck. Und somit spiegelt die Zahl auch eine in diesem Jahr verhaltenere Quote in der Briefwahlbeteiligung wider: „Da liegen wir bei 29 Prozent, das sind knapp zehn Prozent weniger als im letzten Jahr bei der Bundestagswahl“, berichtet Beck.

Klaus Hohle wirft seinen Wahlzettel in der Grundschule Isenbügel ein. Wahlhelfer Sabine Cockx und Said Hakimzadeh halten hier die Stellung. Foto: Achim Blazy (abz)

Er und Ringel machten gestern eine ganz besondere, traditionelle Rundreise: Sie besuchten alle 19 Wahllokale, das sei zu einer schönen Tradition geworden. „Auch um den Helferinnen und Helfern unseren Dank auszudrücken. Aber auch, um zu schauen, wo wir noch nachbessern können“, sagen Beck und Ringel.

Da zeigte sich zum Beispiel an einer Örtlichkeit, dass die Rampe für den barrierefreien Zugang noch gefehlt habe, die sei bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht gebraucht worden. Während das letzte Wochenende für Bürgermeister Michael Beck also noch voll und ganz im Zeichen der Städtefreundschaften zu Meaux und Basildon bei einem feierlichen Besuch in der französischen Partnerstadt stand, gab es an diesem Wochenende wieder den Pflichttermin im Verwaltungsalltag.

Gut 170 Helferinnen und Helfer sorgten für den Ablauf in mehreren Schichten, dazu kommen zum Beispiel auch die Hausmeister und die IT-Abteilung der Stadtverwaltung. Der Großteil sind Rathausmitarbeiter. „Aber ich freue mich, dass auch Schüler aus Politikkursen dabei sind“, so Beck.

Etwa zwei Dutzend Mitarbeiter sitzen auch im Innendienst, in dem auch die fünf Briefwahlbezirke zusammenlaufen. Und in diesem Jahr auch erstmals: eine Art Bring- und Abholservice. „In einem Fall hat ein Paar heute einen positiven PCR-Test erhalten. Natürlich haben auch sie das Recht zu wählen“, sagt Beck. Eine Mitarbeiterin habe dann die Wahlunterlagen gebracht und anschließend auch wieder mitgenommen. „Das war bis 15 Uhr möglich. Und musste natürlich genau nachgewiesen werden. Das ist die absolute Ausnahme“, sagt Ringel.

Sie startet mit der Planung für Wahlen bereits ein Jahr vorab. „Zu den ersten Fragen, die geklärt werden müssen, gehört zum Beispiel die, ob die Wahllokale verfügbar sein werden.“ Das war in diesem Jahr der Fall.

Wenngleich sie auch in diesem Jahr immer noch ein bisschen anders aussahen. Acrylglasscheiben schützen die Helfer. Dazu gibt es für die Warteschlangen Markierungen am Boden. Eine Maskenpflicht gab es dabei in diesem Jahr nicht mehr, allerdings eine Empfehlung.