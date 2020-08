Zahl der Corona-Infizierten steigt : Bürgermeister appelliert: „Bitte die AHA-Regeln einhalten“

Heiligenhaus Bei den Neuinfizierten handelt es sich zum größten Teil um Reiserückkehrer. Bürgermeister Michael Beck spricht von einer „dynamischen Infektionslage“.

(jün) Mit aktuell 28 Corona-Infizierten (Stand Donnerstag) ist die Stadt Heiligenhaus derzeit Spitzenreiter im Kreis. Aufgrund der „dynamischen Infektionslage“ appellierte Bürgermeister Michael Beck noch einmal eindringlich an die Bürger, die geltenden Regeln einzuhalten.

Bei den Neuinfizierten in Heiligenhaus handelt es sich nach Aussagen von Beck überwiegend um Reiserückkehrer. Darunter auch Wenige, die sich bei der Wiedereinreise hatten testen lassen und dann zunächst vergeblich auf ihr Ergebnis warteten. Das kam erst Tage später. Inzwischen hatten sich die Heiligenhauser bereits mit Freunden und Verwandten getroffen, ohne zu wissen, dass sie sich im Urlaub infiziert hatten. Dann begann die Kontaktverfolgung. „Die Betroffenen wurden identifiziert und erst einmal in Quarantäne geschickt“, sagt Beck. Die Panne in Bayern habe eben auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Lage hier.