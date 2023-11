Heiligenhauser Finanzen Bürger können beim Haushalt mitrechnen

In der Ratssitzung Ende September wurde der Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2024 und 2025 eingebracht. Einwohnerinnen und Einwohner können diesen einsehen und sich im Rahmen des Bürgerhaushalts verstärkt aktiv am Haushaltsverfahren beteiligen. Wie bereits für die früheren Haushalte erhalten die Bürgerinnen und Bürger zusätzlich die Möglichkeit, auf einer gesonderten Internetseite (https://beteiligung.heiligenhaus.de/) neben diesen gesetzlich vorgeschriebenen Einflussmöglichkeiten im Rahmen eines Bürgerhaushaltes verstärkt aktiv am Haushaltsverfahren teilzunehmen.Konkret erhalten alle Einwohner dort die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Vorschläge zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf zu unterbreiten. Hierfür gilt: Der Verfasser muss sich mit Echtnamen und Adresse registrieren lassen, um die Vorschlagsberechtigung zum städtischen Haushalt dokumentieren zu können.Der Name (ohne Adresse) wird beim Vorschlag mit ausgewiesen.Vorschläge mit Pseudonamen bzw. anonyme Eingaben werden sofort gelöscht. Eine Bewertung oder gar Zensur des Vorschlages oder eine Abstimmung im Forum erfolgt nicht. Alle Vorschläge werden den Fraktionen für ihre „vorgeschalteten“ Etatberatungen zur Verfügung gestellt.Die jeweiligen Vorschläge sollen durch die Verfasser im Hinblick auf finanzielle Auswirkungen mit entsprechenden Deckungsvorschlägen versehen werden.Im Rahmen der Etatberatungen im Haupt- und Finanzausschuss erfolgt dann verbindlich eine abschließende Abstimmung über alle Vorschläge, die den Kriterien entsprechen.