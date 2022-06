Gastronomie in Ratingen : Neuer Pächter für das Bürgerhaus am Markt

Christian Pannes vom Talschlösschen übernimmt zum 1. Oktober die Gastronomie im ehemaligen Rathaus. Vor der Neueröffnung wird noch umgebaut.

Ratingen (jün) Das Bürgerhaus am Markt erhält einen neuen Pächter. Zum 1. Oktober dieses Jahres übernimmt Christian Pannes die Gastronomie in dem historischen Rathaus. Der Pachtvertrag zwischen der Stadt und Pannes wurde am 15. Juni besiegelt. Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem langjährigen Pächter, der zur Warsteiner-Gruppe gehörenden Düsseldorfer Privatbrauerei Frankenheim GmbH & Co. KG, aufgehoben. Diese bleibt jedoch auch dem neuen Pächter Christian Pannes partnerschaftlich verbunden.