Zusätzliches Angebot : Bürgerbus fährt vier neue Haltestellen an

HEILIGENHAUS Der Bürgerbus Heiligenhaus rollt eine weitere Runde durch die Stadt: Seit Anfang der Woche fährt er nun auch durch die Oberilp. Weitere Fahrer werden ständig gesucht.

Seit dem Fahrplanwechsel am Montag hält das Gefährt damit an vier frisch eingerichteten Haltestellen, die sich nun im Streckenverlauf zwischen die „Weilenburgstraße“ und die „Harzstraße“ schieben. Einsteigen kann man nun auch an den Haltestellen „Rhönstraße“ (jeweils x.44 Uhr), direkt hinter der Einmündung der Eifelstraße, kurz darauf an der Haltestelle „Oberilp“ auf Höhe des Briefkastens am Europaplatz, darauf folgt der Halt in der Kurve vor dem „Oberilp Stadtteilzentrum“ (x.45 Uhr) und zuletzt an der Haltestelle „Eifelstraße“ (x.46 Uhr), zu finden an den Blumenkübeln der Harzstraße, vor der Einmündung Eifelstraße an der Haltestelle. Ab der Haltestelle „Harzstraße“ verschieben sich die Abfahrtszeiten der nachfolgenden Haltestellen jeweils um drei Minuten.