Ratinger brauchen Geduld : Lange Wartezeiten für Termine im Bürgerbüro

Ratingen Wer derzeit etwas im Bürgerbüro der Stadt Ratingen zu erledigen hat, muss viel Geduld mitbringen oder Glück haben. Zwar sind online Termine buchbar – aber erst ab Mitte Dezember.

Für die Aufnahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit benötigt Hildegard Breidenbach ein erweitertes Führungszeugnis. Keine große Sache dachte sich die Ratingerin und rief im Bürgerbüro an. „Telefonisch war das Bürgerbüro nicht erreichbar, aber auf meine Anfrage per Mail erhielt ich jedoch nach kürzester Zeit Antwort“, so Breidenbach. Was dann folgte, mag sie immer noch nicht recht glauben.