Für Ausweisdokumente : Bürgerbüro vergibt Sondertermine

Der von der Verwaltung neu entwickelte Button „Online-Dienste“ ist da und wurde in Betrieb genommen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen An vier Nachmittagen öffnet das Bürgerbüro zusätzlich, und zwar ausschließlich für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen. Die Stadt bietet zu seinen Online-Diensten nun mehr transparenten Service an.

(RP/kle) Die Kritik von Bürgern ist groß: Im Bürgerbüro gibt es mit Blick auf Termine sehr lange Wartezeiten. Aufgrund der Lockerungen im Reiseverkehr ist die Nachfrage nach Terminen im Bürgerbüro momentan tatsächlich außergewöhnlich hoch. Daher bietet das Bürgerbüro jetzt neben seinen normalen Öffnungszeiten einen Sonderservice an. An vier Nachmittagen öffnet das Bürgerbüro zusätzlich, und zwar ausschließlich für die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen.

Die Reisebedingungen in den Ferien waren bis vor kurzem unklar. Jetzt haben sich jedoch kurzfristig weitreichende Möglichkeiten ergeben, die viele Bürgerinnen und Bürger nutzen wollen. Leider schauen aber viele erst jetzt in ihre Ausweisdokumente und bemerken, dass diese bereits abgelaufen sind oder in Kürze ablaufen. Das führt zu einer extremen Terminnachfrage im Bürgerbüro, die kurzfristig in den normalen Öffnungszeiten nicht bewältigt werden kann.

Info Auf der Startseite abrufbar Service: Die neue Funktion zu den zahlreichen Online-Diensten ist auf der städtischen Homepage direkt auf der Startseite aufrufbar, entweder von zu Hause aus oder auch unterwegs per Smartphone.

Daher die einmalige Sonderaktion an zwei Mittwoch- und zwei Freitagnachmittagen, an denen das Bürgerbüro normalerweise nicht geöffnet hat. Am 23., 25. und 30. Juni sowie am 2. Juli können für die Zeit von 13 bis 16 Uhr Termine vereinbart werden, um Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe zu beantragen.

Diese Sondertermine kann man ab Donnerstag, 17. Juni, ausschließlich telefonisch vereinbaren, und zwar unter den Telefonnummern 02102 550-3262 oder -1060. Die Leitungen sind jeweils von 8 bis 12 Uhr besetzt.

Natürlich kann man aber auch für Ausweisdokumente wie gewohnt Online-Termine über www.ratingen.de für die normalen Öffnungszeiten vereinbaren, wenn die Zeit nicht so drängt. Und auch bei diesem Service gibt es die Chance, einen schnellen Termin zu ergattern. Denn jeden Morgen um 8 Uhr (außer samstags) werden abhängig von den Kapazitäten weitere Termine freigeschaltet, die über die Online-Terminvergabe gebucht werden können. Es lohnt sich also, frühzeitig dort nachzuschauen, ob noch ein Besuch am gleichen Tag möglich ist.

Der Stadt ist insgesamt um mehr transparenten Service bemüht. Und einige Bürger werden ihn auf der Homepage der Stadt Ratingen entdeckt haben: Der von der Verwaltung neu entwickelte Button „Online-Dienste“ ist da und wurde vor einigen Tagen in Betrieb genommen. Über diese Schaltfläche können ergänzend zu den bereits bestehenden Such- und Aufrufmöglichkeiten alle bereits vorhandenen Online-Angebote über die städtische Homepage gebündelt aufgerufen und genutzt werden.

Ermöglicht wird so auch ein schnellerer Überblick zu allen vorhandenen Online-Angeboten der Verwaltung. Um Bürgern sowie auch Unternehmen einen bequemen Zugang zu den vielfältigen Dienstleistungen der Verwaltung zu bieten und Wege, Wartezeiten als auch Fahrtkosten zu ersparen, befinden sich im Internetangebot der Stadt Ratingen bereits seit einiger Zeit zahlreiche Online-Dienste und Formulare.

Einige Dienste wie Ausleihen von ebooks und eFilmen bei der Stadtbibliothek, Anmeldungen für Ferien- und Freizeitangebote für Kinder oder Sperrgutanmeldungen bei den Kommunalen Diensten können zum Beispiel komplett digital abgewickelt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Online-Termine für verschiedenste Angelegenheiten mit dem Bürgerbüro zu vereinbaren. Daneben kann auf digitale Dienste anderer Behörden verzweigt werden, um zum Beispiel ein Führungszeugnis oder Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zu beantragen.

Weitere städtische Dienste stehen in Form von Download-Möglichkeiten bereit, über welche eine Vielzahl von Antragsvordrucken und Formularen zu Hause ausgedruckt werden können. Hierzu gehören zum Beispiel Anträge auf Förderung von Dachbegrünungen und zur Anmeldung eines Hundes oder diverse Antragsvordrucke der Bauverwaltung.

In den nächsten Monaten und Jahren will die Verwaltung schrittweise den Service verbessern und erweitern, damit immer mehr städtische Dienstleistungen komplett digital in Anspruch genommen und von der Verwaltung digital bearbeitet werden können. „Hierzu sind wir mit dem Online-Zugangsgesetz auch bis zum Jahresende 2022 gesetzlich verpflichtet“, erklärt Stadtkämmerer und Umweltdezernent Martin Gentzsch, der seit Anfang April interimsweise in seinem Dezernat für Digitalisierung und IT verantwortlich ist und die Einführung des Buttons „Online-Dienste“ forciert hat.

„Ich bin meinen Kollegen Lutz Beyert vom Bürgeramt und Thomas Fedder vom Kulturamt sehr dankbar, dass diese von der Idee sofort begeistert waren und die neue Schaltfläche kurzfristig entwickelt haben.“

Die Umstellung aller nach dem Online-Zugangsgesetz betreffenden Antragsverfahren auf komplett digitale Strukturen ist unter Federführung des neu gebildeten Amtes für Digitalisierung und IT zusammen mit dem beauftragten Rechenzentrum sehr zeitaufwändig und kann nur schrittweise in Etappen erfolgen.