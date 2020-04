Erste Lockerungen : Bürgerbüro und Annahmestelle öffnen wieder

Ab Donnerstag sind die beiden Stellen wieder für die Bürger da. Es gelten aber besondere Regelungen.

Heiligenhaus (RP) Nachdem Bund und Länder zuletzt öffnende Maßnahmen zum Umgang mit der Coronavirus-Pandemie beschlossen haben, hat sich auch die Stadt Heiligenhaus auf Regelungen in diese Richtung verständigt.

„Wir wollen einen Weg in eine verantwortungsvolle Normalität finden, der jedoch nur langsam und Schritt für Schritt begangen werden kann“, erklärt Bürgermeister Michael Beck.Aus diesem Grund wurde zum Einen entschieden, dass das Bürgerbüro, das zuletzt nur für dringende Notfälle geöffnet war, ab Donnerstag, 23. April, für sämtliche Anliegen wieder seine Pforten öffnen wird. Ein Zugang ist jedoch weiterhin, wie zum übrigen Rathaus auch, nur nach vorheriger Terminvergabe möglich.

Hierzu richtet Bürgermeister Michael Beck folgende Bitte an die Heiligenhauser Bevölkerung: „Bitte wägen Sie nach wie vor ab, ob Ihr Besuch im Bürgerbüro zwingend erforderlich ist. Beispielsweise ist durch eine großzügige Verlängerung der Fristen bei der Anmeldung/Ummeldung eines Wohnsitzes oder bei Pass-/Personalausweisbeantragung aufgrund von abgelaufenen Dokumenten eine Vorsprache im Bürgerbüro eventuell nicht sofort erforderlich.“

So funktioniert der Neustart im Handel

Veränderte Öffnungsregeln : So funktioniert der Neustart im Handel

Kaarster Läden dürfen am Montag unter Auflagen wieder öffnen

Lockerungen für Einzelhandel : Kaarster Läden dürfen am Montag unter Auflagen wieder öffnen

Um einen Termin im Bürgerbüro zu vereinbaren, sind die Mitarbeiter unter der Rufnummer 02056 13200 zu erreichen. Allgemeine Anfragen werden nach wie vor unter 02056 130 entgegen genommen. Die Öffnungszeiten bleiben zunächst unverändert, das heißt samstags ist das Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen. Personen mit Termin melden sich am Seiteneingang des Bürgerbüros im Rathaus-Innenhof.

Ein weiterer erster Schritt zurück zur Normalität soll aus Sicht des Bürgermeisters zudem die Wiedereröffnung der Annahmestelle für Grünabfälle, Bauschutt und Kleinmengen an Sperrmüll an der Friedhofsallee sein. Ebenfalls ab Donnerstag, 23. April, wird auch dort der Dienstbetrieb zu den regulären Öffnungszeiten wieder aufgenommen werden. Hierbei wird es jedoch besondere Einlassregelungen geben, das heißt, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten kann. Dadurch muss dann eventuell mit Wartezeiten gerechnet werden.