Geschlossen : Bürger wütend: Hösel weiter ohne Postfiliale

Dieser Infozettel hängt an der geschlossenen Filiale. Foto: RP/Traumann

Hösel Die Nachricht, dass der Ortsteil Hösel weiter ohne Postfiliale auskommen muss, schlägt weiter hohe Wellen. Edzard Traumann, der in Hösel wohnt, betonte in einem Schreiben an die RP: „Es ist schon ein Skandal, dass ein Ortsteil wie Hösel mit über 8000 Einwohnern keine Post hat.

Wenn man auch nur eine Briefmarke haben will, muss man nach Heiligenhaus, Lintorf oder Ratingen Mitte fahren. Pakete sind in Ratingen West abzuholen. Sollen gerade ältere Menschen aus Hösel längere Strecken mit dem Bus auf sich nehmen, um eine Briefmarke zu kaufen oder ein Paket abzuholen? Oder mit dem Auto?“

Der handgeschriebene Zettel an der ehemaligen Postfiliale am Hösel-Center zeige schon seit drei Monaten das „Unvermögen der Deutschen Post, die postalische Grundversorgung eines ganzen Ortsteils sicherzustellen“. Die Informationspolitik der Post sei mangelhaft, meinte Traumann.

Ein Postsprecher hatte gegenüber der RP betont, dass man sich um eine Nachfolgeregelung bemühe, doch dies gestalte sich schwierig. Auch die Politik hatte sich bereits eingeschaltet. „Angeblich soll diese Schließung nur vorübergehend aus technischen Gründen erfolgt sein“, meinten Peter Thomas und Stefan Heins von der örtlichen CDU. Man habe bereits den Bürgermeister angeschrieben, so Thomas. Der wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Deutschen Post in Verbindung zu setzen und auf eine zügige und langfristige Lösung des Problems zu drängen. „Diese Lösung kann aus unserer Sicht nur ein neuer Postshop oder eine Postfiliale in Hösel sein, was insbesondere für ältere Mitbürger sehr wichtig ist“, meinte Heins.