Ratingen : Stadtwerke lehnen Bürgeraktion ab

Diesen Verteilerkasten am Felderhof/Ecke Am Lehmberg wollten die Anwohner verschönern. Foto: Ludger Lümmen

Ratingen Man verfolge zur Verschönerung der Verteilerkästen ein Gesamtkonzept, heißt es.

Anwohner der Straße am Felderhof sind ratlos. Auf dem Verteilerkasten der Häuser 40 bis 64 leuchtet eine farbenfrohe Unterwasserwelt. Diese sollte am Stromkasten Felderhof/ Am Lehmberg eine Fortsetzung finden. Gemeinsam mit den Kindern aus der Nachbarschaft wollten die Anwohner das Verschönerungswerk in Angriff nehmen. Bevor sie mit Pinsel und Farbe zu Werke gingen, fragten sie vorsichtshalber bei den Stadtwerken nach. Doch es kam eine Absage.

In einem Brief erklären die Stadtwerke: „Wie Sie sicherlich entdeckt haben, arbeiten wir bereits seit einiger Zeit an einem Konzept zur Verschönerung unserer Stromkästen. Einige Kästen in der Ratinger Innenstadt und in Lintorf wurden in diesem Zusammenhang bereits mit zur Umgebung passenden historischen Motiven oder Kunstwerken von Ratinger Kindern und Jugendlichen versehen. Dabei handelt es sich allerdings um größere Projekte zusammen mit Ratinger Vereinen und städtischen Institutionen. Des Weiteren möchten wir zukünftig neue sowie bereits mit Schmierereien versehene Stromkästen gestalten lassen.“ Da das komplette Projekte flächendeckend und einheitlich umgesetzt werden soll, müsse die einzelne Initiative abgesagt werden.

Die Anwohner sind enttäuscht. „Nach telefonischer Kontaktaufnahme wurde uns mitgeteilt, dass diese Aktion wegen des damit bei Stadtwerke Ratingen verbundenen administrativen Aufwands nicht möglich sei“, so die Anwohner. „Wir können nicht erkennen, warum dieser Einzelvorgang einen nicht vertretbaren Verwaltungsaufwand verursacht“, so die Ratinger.

Die Stadtwerke arbeiten zusammen mit dem Verein für Heimatkunde und Heimatpflege Ratingen bereits seit mehreren Jahren daran, die Stromverteilerkästen in der Innenstadt neu und vor allem interessant zu gestalten.

Gestartet wurde das Projekt im Jahr 2016 mit drei Schränken in der Lintorfer Straße, in der Düsseldorfer Straße und in der Oberstraße. Diese stießen auf so große positive Resonanz in der Bevölkerung, dass die Verschönerungsaktion deutlich ausgeweitet wurde.