Rat : Bürger Union will die Wirtschaftsförderung stärken

Ratingen In dieser Abteilung soll es eine zusätzliche Stelle geben, und auch die Jugendgerichtshilfe brauche eine personelle Aufstockung,

Angesichts von zurzeit über 100.000 qm unvermieteter Gewerbeflächen und der überaus wichtigen aktiven Unterstützung der geplanten Neuansiedlungen an der Balcke-Dürr-Allee in den kommenden Jahren hält die Fraktion eine Stellenplanausweitung für dringend geboten.

Anderes Thema: Mit Blick auf die Vorlage 88/ 2019 hat der Rat beschlossen, im Falle der Bewilligung der zweiten Förderphase von „Jugend stärken im Quartier“ die Arbeitsstunden des Sachgebietsleiters im Bereich der Jugendhilfe neu zu besetzen. Im Oktober folgte dann die Übersicht zur Fallzahlenentwicklung in Bereich der Hilfen zur Erziehung. Hierbei wurde überdeutlich, dass gerade im Bereich der Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren die Anzahl der Mitwirkungen in 2019 um etwa 50% steigen dürfte. Gleichzeitig blieb laut BU seitens der Verwaltung unerwähnt, dass durch die Novellierung der EU-Kinderschutzrichtlinie „EU 2016/800/EU“ das Anforderungsprofil und das Aufgabenspektrum der Jugendgerichtshilfe zukünftig stark zunehmen wird. So seien die individuelle Begutachtung von jugendlichen Beschuldigten in der frühestmöglichen Phase des Verfahrens schon vor Anklageerhebung sowie ein Recht auf Begutachtung und die Begleitung von Beschuldigten Minderjährigen zu Vernehmungen vorgesehen. Daraus werde deutlich, dass eine dem geänderten Anforderungsprofil gerecht werdende Abarbeitung der Fälle nur bei einer Stellenausweitung auf eine neu zu schaffende Vollzeitstelle möglich sein werde, so die BU.