Auftakt zur Kommunalwahl : Bürger Union nominiert Kandidaten für den Rat

Die Bürger Union hat ihren Fraktionsvorsitzenden Rainer Vogt bei der Mitgliederversammlung einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Außerdem wurden die Direktkandidaten für die Rat gewählt.

(RP) Die Mitgliederversammlung der Bürger-Union Ratingen stand ganz im Zeichen der Kommunalwahl. Im Suitbertussaal der Stadthalle wurden die ersten Weichen für den Kommunalwahlkampf 2020 gestellt. In seinem Beitrag erläuterte der Fraktionsvorsitzende Rainer Vogt seine politischen Ziele und Schwerpunktthemen des Wahlprogrammes. Er versprach einen engagierten Wahlkampf.

„Die Bürger-Union ist gut gerüstet. Wir haben hervorragende, engagierte Kandidaten in allen Stadtteilen, eine gute Mischung aus erfahrenen Ratsmitgliedern und neuen, hoch motivierten und auch jungen Mitgliedern. Die Bürger-Union tritt mit dem Ziel an, möglichst viele Direktmandate zu erzielen. Wir vertreten als Wählergemeinschaft allein die Interessen unserer Heimatstadt und müssen im Gegensatz zu den anderen Parteien keine Rücksicht auf Parteifreunde im Land oder Bund nehmen“, so Vogt.