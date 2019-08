Ratingen : Bürger Union fordert Ladesäulen an Laternen

(RP/kle) Der Fortschritt bei der Elektromobilität in Ratingen wird aus Sicht der Fraktion der Bürger Union (BU) nur bei einem umfassenden und raschen Ausbau der privaten wie auch öffentlichen Ladeinfrastruktur erfolgreich sein.

In Berlin werden zurzeit 1000 Laternen um- und ausgerüstet, um in Zukunft als Ladestation zu fungieren. Dabei werden hohe Fördergelder des Bundes zur Kofinanzierung des Projektes generiert. Auch in vielen anderen Städten wie Aachen und Trier sind die Ladesäulen an Laternen seit einiger Zeit erfolgreich im Einsatz. Die Fraktion der Bürger Union erhofft sich durch ein solches Projekt einen erheblichen Anreiz zur Ausweitung von Elektromobilität in Ratingen.