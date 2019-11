Ratingen : Bürger Union: An Parkautomaten bargeldlos zahlen

(kle) Bargeldloses Zahlen an Parkautomaten – dies wird wohl noch Zukunftsmusik bleiben. Mit Antrag vom 29. Mai 2012 hat die Fraktion der Bürger Union (BU) die Verwaltung um eine Vorlage gebeten. Es sollte geprüft werden, wie diese Zahlungsvorgänge – auch und gerade mit dem Smartphone (SMS-Parking) – eingeführt werden könnten.

Die BU zeigte sich in einem aktuellen Schreiben verärgert. So heißt es wörtlich: „Nach über sieben Jahren liegt die vom Rat beschlossene Vorlage immer noch nicht vor, während Ratingen mittlerweile im weiten Umkreis die einzige Kommune überhaupt sein dürfte, bei der nach wie vor nur mit Münzgeld an der Parkuhr bezahlt werden kann.“ Dieser steinzeitliche Zustand sei so unverständlich wie unbefriedigend und daher nicht länger hinnehmbar. Im Austausch mit der Fachverwaltung sei jedoch deutlich geworden, dass man sich immerhin in den zurückliegenden sieben Jahren schon einmal mit dem Thema befasst habe. Allerdings sei die Verwaltung zu der Erkenntnis gelangt, dass der Bezahlvorgang mit dem Handy im Ergebnis zu arbeitsaufwendig in der Kontrolltätigkeit für das Ordnungsamt und daher abzulehnen sei.