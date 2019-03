Ratingen : Bürger sollen weniger für Straßen zahlen

Die Kleiststraße ist in einem sehr schlechten Zustand. Viele andere Straßen müssen ebenfalls saniert werden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadt soll ihren Eigenanteil erhöhen. Dies hat der Rat so beschlossen. Die BU will Beiträge ganz abschaffen.

Es ist ein echter Aufreger: Der schlechte Zustand von Straßen ärgert die Bürger – und zwar täglich. Werden die Straßendecken dann saniert, hagelt es Beschwerden über lästige Baustellen und Umleitungen. „Durch das große Straßendecken-Sanierungsprogramm der Stadt Ratingen, vorangetrieben durch Bürgermeister Klaus Pesch und die CDU-Fraktion, sparen Anlieger viel Geld“, erklärt Ewald Vielhaus, CDU-Fraktionschef.

Hintergrund: Straßendecken-Sanierungen gehören zu den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen, für die die Stadt das Geld allein aufbringen muss. „Die rechtzeitige Instandsetzung ist somit gleichzeitig ein Programm gegen Straßenbaubeiträge, die sonst auf Ratinger Bürger und Unternehmen zukommen könnten“, betont Vielhaus.

Info Sanierungsprogramm beginnt am Montag Start: Die Stadt Ratingen startet mit ihrem Fahrbahndecken-Sanierungsprogramm 2019. In den nächsten Monaten werden 21 Straßen neu asphaltiert, darunter mehrere Hauptverkehrsstraßen. Den Anfang macht ab Montag, 25. März, die Fliednerstraße in Ratingen Süd. Dieses sehr ehrgeizige Sanierungsprogramm sei ohne Verkehrsbeeinträchtigungen nicht zu bewältigen, hieß es.

Straßendecken müssen rechtzeitig saniert werden – die Gründe liegen auf der Hand: Sie sind wegen fehlender Schlaglöcher verschleißärmer befahrbar, verringern den Verkehrslärm, ermöglichen gute Radwege und verhindern, dass Wasser in die unteren Straßendeckenschichten dringt und diese bei Frost zerstört. „Erst wenn eine Straße so kaputt ist, dass sie von Grund auf erneuert oder ausgebaut werden muss, entsteht eine wesentliche Verbesserung der Benutzung für die Anlieger. Dann kommen Straßenbaubeiträge der Anlieger ins Spiel“, erläutert Gerold Fahr, CDU-Fraktionsvize. Weil aber die Straßen in Ratingen rechtzeitig saniert werden, gibt es nur in wenigen Einzelfällen Straßenbaubeiträge – in den vergangenen drei Jahren war es eine einzige Straße, die davon betroffen war.

Fahr betont: „Uns ist wichtig, die städtische Infrastruktur in Ordnung zu halten. Das ist Teil eines generationengerechten Wirtschaftens. Die nächste Generation soll keine kaputte Infrastruktur übernehmen müssen.“

Trotz der wenigen Einzelfälle hat der Stadtrat im Februar mit breiter Mehrheit eine bürgerfreundliche Entscheidung für Straßenbaubeiträge getroffen. Die Stadt soll in ihrer Satzung zukünftig einen höheren Anteil übernehmen, der Anteil der Anlieger soll verringert werden. Die Stadt darf zwar nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes NRW nicht komplett auf Beiträge verzichten. Sie darf aber in einem gewissen Korridor festlegen, wie hoch der städtische und private Anteil an den Kosten eines Neu- oder Ausbaus einer Straße ist. Dabei wird unterschieden zwischen Anlieger-, Sammel- und Haupterschließungsstraßen sowie der Art des Neubaus (Bürgersteig, Straße, Radweg, Straßenbeleuchtung).

Hier kommt es immer wieder zu Grenzfällen: Entfaltet eine Sanierung einen signifikanten Vorteil für die Benutzbarkeit durch die Anwohner? Gilt das auch für die Anlage oder Markierung eines Radweges, den bloßen Austausch von Straßenbeleuchtung, die vielleicht eine bessere Ausleuchtung nach aktuellem technischem Standard bietet? Ist der Ausbau durch Flüsterasphalt ein Vorteil für die Benutzbarkeit der Straße? Wann ist eine Straße tatsächlich vollständig verbraucht? Was ist, wenn eine intakte Straßenbeleuchtung aufgrund von energiepolitischen Beschlüssen vorzeitig komplett erneuert wird?

„Wir möchten, dass solche Grenzfälle aus der Beitragspflicht herausgenommen werden“, sagt Vielhaus. Die CDU-Fraktion hat deshalb einen eigenen Vorschlag an die Spitzen der regierenden Landtagsfraktionen verschickt, da das Land ohnehin derzeit eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorbereitet: Für die Fälle, in denen eine Sanierung mit einer bloßen Anpassung an zeitgemäße Standards erfolgt (einschließlich Verwendung anderer Oberflächenmaterialien wie Flüsterasphalt, Gehweg- oder Radwegoberflächen sowie Austausch von Straßenbeleuchtung), sollen keine Straßenbaubeiträge erhoben werden. Nur bei einem vollständigen Neubau oder einer vollständig grundhaften Sanierung soll ein maßvoller Beitrag der Anlieger erhalten bleiben. Diese Maßnahme soll auch über fünf bis 20 Jahre zu einem marktüblichen Zinssatz bezahlt werden können.

Die Fraktion der Bürger Union (BU) geht unterdessen einen Schritt weiter: Sie vertritt die Auffassung, dass die Erhaltung der öffentlichen Infrastruktur alleinige allgemeine Aufgabe des Staates sein sollte und unterstützt die Initiative „Straßenbaubeiträge abschaffen“, die unter Federführung des Bundes der Steuerzahler NRW die Abschaffung dieser Beiträge fordert.