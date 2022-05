Stadtplanung in Heiligenhaus : Bürgerbeteiligung  an Spielplatz-Plänen läuft

Heiligenhaus Die Spielfläche Gartenstraße soll neu gestaltet werden. Zum Auftakt gab es ein Familienfest, organisiert von Verwaltung und Jugendrat.

Der Sandkasten soll erhalten, das vorhandende Klettergerüst ersetzt werden. Die Wünsche aus dem Beteiligungsverfahren für das 6000 Quadratmeter große Geländer an der Gartenstraße sollen bereits in der kommenden Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Dienstag, 3. Mai, in die Beratungen gehen.

Gemeinsam mit dem Jugendrat hat das Team der Schulsozialarbeit, Lisa Mayer und Justin Harke, die Veranstaltung relativ spontan auf die Beine gestellt, denn um Fördergelder für die Umsetzung zu bekommen, müssen die Ergebnisse nun schnell ausgewertet werden. Schon im Jugendhilfeausschuss am Dienstag sollen die Ergebnisse der partizipativen Veranstaltung besprochen werden, wie Jugendpflegerin Stephanie Dellit ankündigt. Anschließend wird der städtische Grünplaner Ingo Oschmann in die Ausarbeitung der Ideen gehen. Das Ziel: Noch vor den Sommerferien die Anträge für die Fördergelder schreiben, um die Maßnhmen dann im nächsten Jahr umzusetzen. Und so gab es mit einem Enten-Rodeo, einer „luftigen“ Parcours-Bahn, Floorball und weiteren Fitnessangeboten sowie einer Kinderbaustelle kleine Impulse, wie so ein Spielplatz belebt wirkt. Ergänzt wurde das Fest von Leckereien wie Popcorn, Bratwurst und Zuckerwatte. Später legte auch noch ein DJ für Jugendliche auf und die Mitglieder des Jugendrates sorgten für Cocktails. Ein buntes Programm also, für das DRK, der Verein „Neue Wege“ der Jugendgerichtshilfe, die SSVg Heiligenhaus, die Heiligenhauser Tagesmütter sowie eine Kollegin des ASD, dem Allgemeinen Sozialen Dienst zusammen mit anpackten, so Harke. „Ich hoffe, dass wir so Ideen finden, die einen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen sind. Und dass alle einfach einen tollen Tag haben“, sagten er und Kollegin Mayer. Wichtig sei dem Planungsteam auch gewesen, erschwingliche Preise anbieten zu können. Die beiden freuen sich, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt waren. „Ich habe in der letzten Woche alle Wetterberichte verfolgt“, verriet Harke, und die seien gar nicht mal so eindeutig gewesen. Doch das Team hatte Glück und der Frühling zeigte sich von seiner besten Seiten. Gemeinsam mit der Graffiti-Künstlerin Nilya wurden die Banner schon vorab gestaltet, die dann von den Besuchern dick beschriftet oder bemalt werden durften. „Es geht darum, was die Kinder und die Jugendlichen interessiert.“, sagen Harke und Mayer. Eine Wiederholung in ähnlichem Rahmen, sei durchaus vorstellbar. So kann lebendige Bürgerbeteiligung eben auch aussehen.