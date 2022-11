Neues aus Tiefenbroich : Tiefenbroich: Ideen der Bürger sind gefragt

Tiefenbroich Politik und Verwaltung sorgen für Bewegung im Stadtteil. Anwohner können mitplanen.

(RP/kle) Es tut sich einiges in Tiefenbroich, dies wurde auf der letzten Bezirksausschusssitzung sehr deutlich. In den vergangenen Jahren hatte man eher den Eindruck, der Stadtteil führe mit Blick auf kommunalpolitische Entscheidung ein Schattendasein. Doch dies hat sich spätestens mit dem Neubau des Mehrgenerationentreffs geändert. Nun kommt die Entwicklung des DORV-Konzepts (Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung) in die entscheidende Phase. Jetzt geht es darum, die Bürger dazu zu befragen, wie sie sich ihren Stadtteil vorstellen. Deshalb sollen sie sich aktiv an diesem Prozess beteiligen und sich gegenseitig befragen.