Großes Projekt mit Bürgern Start der Ideenbörse zum Ratinger Stadtjubiläum

Auch wenn es noch in recht weiter Ferne liegt, rückt es doch schon deutlich in den Blickpunkt: 2026 wird ein wichtiges Jahr für die Stadt. Es ist dann 750 Jahre her, dass Graf Adolf von Berg Ratingen die Stadtrechte verliehen hat. Dieses außergewöhnliche Stadtjubiläum soll natürlich gebührend gefeiert werden, und zwar auf vielfältigste Weise und das gesamte Jahr hindurch. Da braucht man viele Mitstreiter aus der großen Stadtgesellschaft mit guten Ideen, Engagement und organisatorischer Expertise. Daher hatte der Erste Beigeordnete und Kulturdezernent Patrick Anders Vertreter von Ratinger Vereinen und Organisationen zu einem ersten „Forum Stadtjubiläum“ eingeladen. Es wurden viele Ideen für 2026 im Angersaal der Stadthalle entwickelt und präsentiert.