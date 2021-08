Bürgermonitor für Ratingen : Anwohner in Hösel rätseln über reparierten Wasseranschluss

Bei Bauarbeiten an der Strraße Am Forsthaus wurde eine Wasserleitung zerstört. Foto: Anwohner

Hösel Bei Bauarbeiten wurden in Ratingen Hösel am Forsthaus Wasserleitungen zerstört. Diese sind zwar inzwischen repariert, doch so ganz glücklich sind die Anwohner mit den Arbeiten nicht.

Anwohner der Straße am Forsthaus sind sauer. Bei Tiefbauarbeiten wurden Wasserzuleitungen zerstört, unter anderem der Wasseranschluss für das Haus Forsthaus 24. „Daraufhin wurde die Wasserzuleitung die letzten zwei Monate über einen Anschluss per Schlauch angebunden“, berichten die Anwohner. Inzwischen sei die Leitung zwar instandgesetzt, doch ganz zufrieden sind die Nachbarn nicht.

„Dieser Anschluss sieht mehr als skurril aus und lässt Zweifel an einer fachgerechten Ausführung aufkommen. Das Erdreich ist stark verwurzelt und diese Ausführung hat unzählige Sollbruchstellen sowie Eintrittsmöglichkeiten für Bakterien und Keime. Weiterhin konnten wir nicht feststellen, ob nach Abschluss der Bauarbeiten der Anschluss entkeimt und desinfiziert wurde“, so die Anwohner.

Die Stadtwerke erklären die ungewöhnliche Optik damit, dass die Mitarbeiter die neue Hausanschlussleitung in die bereits vorhandene Leitung eingezogen haben. „Innerhalb des alten Gehäuses befindet sich somit eine komplett neue und sollbruchstellenfreie Leitung“, so eine Sprecherin der Stadtwerke. Dieses Verfahren sei ausgewählt worden, um die darüberliegende Überbauung des Kunden nicht zu beschädigen.

„Wie bei jeder Wasserinstallation wurden die Leitungen nach Abschluss der Arbeiten fach- und regelkonform nach den Vorgaben des DVGW gespült“, versichern die Stadtwerke. Das Wasser könne ohne Bedenken verwendet werden kann. Das dazugehörige Spülprotokoll liege vor.