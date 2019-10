Ratingen : Bürger diskutieren über Kita-Ausbau in Eggerscheidt

(RP) Die Bürger Union (BU) hatte zu den Plänen für einen Kita-Ausbau am Standort „Zum Schluchtor“ in die Gaststätte „Kessel am Pött“ in Eggerscheidt eingeladen. In dem mit 45 Bürgern gut gefüllten Saal stellten der BU-Vorsitzende Robert Ellenbeck und der Bezirksausschussvorsitzende Alexander von der Groeben das geplante Bauvorhaben anhand der Bebauungspläne aus der Vorlage und dessen Lage auf Übersichtkarten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die An- und Abfahrtsituation sowie die geplanten Parkmöglichkeiten gelegt. Aufgrund von Krankheit musste Baudezernent Jochen Kral kurzfristig absagen, sodass eine erläuternde Unterstützung durch die Stadtverwaltung nicht möglich war. Grundsätzlich wurde der Ausbau des Kindergartens um zwei Gruppen sehr positiv aufgenommen.

Mit dem Anbau verbinden viele Eggerscheidter Familien die Hoffnung, zukünftig fest davon ausgehen zu können, einen Kita-Platz im Stadtteil Eggerscheidt zugeteilt zu bekommen, denn derzeit müssen einige Familien ihre Kinder in andere Stadtteile fahren, weil dort der KitaPlatz zugeteilt wurde.

Im Anschluss hatten die Bürger das Wort. Unter reger Beteiligung wurden viele Rückfragen gestellt, aber auch speziell zur Verkehrssituation. Es wurden Anregungen und Lösungsansätze aufgezeigt. Auch der Fraktionsvorsitzende und zweite stellvetretende Bürgermeister Rainer Vogt trug mit seinen Erfahrungen zu den Diskussionen bei.

Die BU wird in den nächsten Wochen eine weitere Bürgerversammlung zu dem Thema abhalten, zu der dann auch der Baudezernent wieder eingeladen wird, um die Vorschläge auch unter Machbarkeitsgesichtspunkten erneut zu diskutieren.