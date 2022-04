Pflanzaktion in Ratingen : Ratinger Grüne wollen weiter für Baumschutzsatzung kämpfen

Alte, große Bäume auf privaten Flächen seien verschwunden, bedauern die Ratinger Grünen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lintorf Bündnis 90/Grüne pflanzen zum Tag des Baumes 100 Roterlen in Lintorf. Partei will sich auch in Zukunft für Baumschutzsatzung starkmachen.

() Seit inzwischen 70 Jahren wird alljährlich am 25. April der von den Vereinten Nationen beschlossene Tag des Baumes begangen, der die Bedeutung des Waldes für uns Menschen im Bewusstsein halten soll.

„Für mich sind Bäume reine Lebensqualität“, sagt Ute Meier, grüne Landtagskandidatin und als Ratsfrau aktiv im Ausschuss für Stadtentwicklung. „Sie sind Lebensraum für eine Vielzahl verschiedenster Tier- und Pflanzenarten und tun dem Menschen gut. Was gibt es Schöneres, als an einem Frühlingstag im Halbschatten eines großen Baumes den Kaffee zu genießen?“

Doch in Ratingen könnte mehr getan werden, um den Baumbestand zu erhalten. „Ratingen schützt die Bäume nicht ausreichend“, sagt Edeltraud Bell, umweltpolitische Sprecherin der Grünen. Es reiche nicht, wenn sich die Stadt um die öffentlichen Bäume kümmere und für Bäume, die gefällt werden müssten, Ersatz pflanze. Edeltraud Bell weiter: „Ratingen hat keine Baumschutzsatzung mehr. Gegen den Widerstand der Grünen ist diese im Jahr 2012 durch den Rat ersatzlos abgeschafft worden. Die Folgen sind in der gesamten Stadt sichtbar und spürbar. Alte, große und das Stadtbild prägende Bäume auf privaten Flächen sind verschwunden. Ersatzpflanzungen bei notwendigen Fällungen müssen nun – ohne schützende Satzung – nicht mehr erfolgen.“

Ute Meier: „Seit nunmehr zehn Jahren setzen wir Grünen uns für eine neue Baumschutzsatzung in Ratingen ein, scheitern aber regelmäßig an den konservativen Fraktionen im Stadtrat. In vielen anderen Städten im Kreis Mettmann gibt es Baumschutzsatzungen.“ Doch die Grünen geben nicht auf. „Steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt Edeltraud Bell. „Wir freuen uns, dass wir mittlerweile Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern erhalten.“