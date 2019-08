Niederberg : Büchermarkt öffnet in Langenberg

Mehr als 25 Antiquare und Sammler sind am 8. September in der Altstadt dabei.

Es hat sich längst in NRW herumgesprochen: Die Bücherstadt Langenberg ist stets ein lohnendes Ziel für den Bücherfreund, ganz besonders an zwei Sonntagen im Jahr – diesmal am 12. Mai und am 8. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Inmitten der malerischen Kulisse des historischen Altstadtkerns finden dann wieder die beliebten Langenberger Büchermärkte statt.