Ratingen : BU: Förderprogramm für Bäume in Privatgärten

BU: Förderprogramm für Bäume in Privatgärten

Ratingen Für 2022 und 2023 soll es jeweils 25.000 Euro geben. Man verweist auf ein bereits erfolgreiches Programm in Düsseldorf. Dort heißt es „Dein Baum“.

(RP) Die Fraktion der Bürger Union (BU) macht sich in einem aktuellen Antrag für ein Förderprogramm zur Anschaffung von geeigneten Bäumen für die Anpflanzung in Privatgärten im Ratinger Stadtgebiet stark. So sollen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils 25.000 Euro budgetiert werden.