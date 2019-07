Ratingen : BU fordert Erhalt der Kirche

Eggerscheidt Fraktion betont: Eggerscheidt braucht das Gotteshaus, das sanierungsbedürftig ist.

In einem Schreiben an Bürgermeister Klaus Pesch bittet die Fraktion der Bürger Union (BU) darum, dass sich die Stadt für den Erhalt der Eggerscheidter Kirche einsetzt.

Zu Recht weise Doris Sorns als Mitglied des Ökumenischen Gesprächskreises Eggerscheidt in einem Schreiben an das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde darauf hin, dass es um den Fortbestand einer lebendigen Gemeinde in einem kleinen Ort gehe, der bereits auf viel Infrastruktur verzichten musste und daher sehr dringend darauf angewiesen sei, noch vorhandene Angebote zu erhalten, um damit ein menschliches Miteinander, das Kennenlernen und Verstehen zu gewährleisten und der vielgestaltigen Vereinsamung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Der kleinste Stadtteil sei auf die Unterstützung des Bürgermeisters angewiesen, so die Bürger Union.