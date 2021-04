Zur Unfallvermeidung : BU: Fluchttüren besser sichern

Ratingen Jugendliche sollen die Anlagen von außen überklettert und geöffnet haben, um auf das Dach des Car-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasiums in der Innenstadt zu gelangen.

(jün) Im Zuge des Brandschutzes wurden in den vergangenen Jahren an vielen öffentlichen Gebäuden, darunter auch Schule, neue Fluchtwege angelegt, die oft über Außentreppen verlaufen. So auch am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in der Innenstadt.