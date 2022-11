Verein für Blinde und Sehbehinderte : Sehbehinderte lernen den Umgang mit dem iPhone  im Alltag

Ratingen Der Verein für Blinde und Sehbehinderte bietet am 16. November einen Kurs, in dem Sehbehinderte den Umgang mit dem iPhone erlernen können.

() Das iPhone ist für viele blinde und sehbehinderte Menschen ein Hilfsmittel, das ihnen bei vielen Herausforderungen im Alltag weiterhelfen kann: Telefonieren per Zuruf, Nachrichten und E-Mails diktieren und vorlesen lassen, Termine per Stimme verwalten, Hilfe bei der Navigation und im Öffentlichen Personennahverkehr, Geldscheinerkennung und sogar das Vorlesen von gedruckten Texten sind nur einige von vielen Dingen, die ein blinder Mensch selbstständig mit dem iPhone machen kann.

Wie das funktioniert und noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten des iPhones für Menschen ohne oder mit eingeschränkter Sehkraft werden auf einer Veranstaltung des Blinden- und Sehbehindertenverein für den Kreis Mettmann am Mittwoch, 16. November, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr vermittelt.

Tamara Ströter, die Vorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenvereins hat zu diesem Anlass Chris Sander und Michael Cramer vom Dortmunder Unternehmen Audiofaktur für die Leitung des Aufbaukurses gewinnen können. In ihrer alltäglichen Arbeit bieten Audiofaktur Technik- und Software-Schulungen für blinde und sehbehinderte Menschen an. Außerdem führen sie in die Bedienung von Hilfsmitteln ein, die bei den Herausforderungen helfen, wenn die Brille nicht mehr reicht. Einen besonderen Platz in der Arbeit von Audiofaktur nehmen dabei die Smartphones und speziell das iPhone ein, das als digitales Schweizer Taschenmesser bei vielen Herausforderungen des Alltags hilft und sogar ganz ohne Augenlicht bedient werden kann.