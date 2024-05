BSG Ratingen feiert Jubiläum Mit und ohne Handicap – Sport verbindet

Erst im vergangenen Jahr konnte der Verein einen ganz besonderen Triumph für sich verbuchen: „Unser erfolgreichstes Team ist derzeit unsere Fußballmannschaft“, so Angst. „Zwei spannende Jahre liegen hinter uns.“ Bei den Special Olympics holte das Team 2022 in dem auf Bundesebene ausgetragenen Wettbewerb die Goldmedaille. Ein Jahr später ging es zu den World Games, wo die Ratinger mit Bronze belohnt wurden. In dieser Woche will das Team es bei den Special Olympics in Münster noch einmal wissen. Der gesamte Verein drückt kräftig die Daumen. Die Fußballer werden am Tag der Jubiläumsfeier in Ratingen zurück erwartet und bringen vielleicht noch einen weiteren Grund zum Feiern mit.