Besonderes Kapitel Naturkunde Lintorfer entdecken ihren Dickelsbach neu

Dreimal hatte der Vereins Lintorfer Heimatfreunde (VLH) bereits Kinder zu einer Dickelsbachführung eingeladen. Da wurde der Ruf laut, auch für die ältere Generation eine entsprechende Tour anzubieten. Die Resonanz auf diese kleine Wanderung war groß, so dass die auf 15 begrenzte Teilnehmerzahl schnell erreicht wurde. Die Gruppe trafen sich am Wanderparkplatz „An den Hanten“ mit den Ökologen Kathrin Leithmann und Michael Schmitz vom Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW). Am Ufer des Dickelsbachs ein paar Schritte weiter begrüßte Andreas Preuß, Vorsitzender des VLH die Anwesenden und gab die ersten Erläuterungen zur Geschichte des Baches.