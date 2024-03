Großbaustelle Angertal Große Kanalsanierung im Süden der Stadt

Die jetzige Entwässerungssituation in diesem konkreten Einzugsgebiet entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Daher hat der BRW sich in Abstimmung mit der Stadt Heiligenhaus und nach Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden bei der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Kreis Mettmann zu einem Umbau des vorhandenen sogenannten Entlastungsbauwerks entschieden. Technisch sieht das so aus: Am Knotenpunkt vor dem eigentlichen Stauraumkanal kommen Mischwasser (Regen- und Abwasser) und das Gewässer Nonnenbrucher Bach am Entlastungsbauwerk an. Das Abwasser wird zum Klärwerk Angertal in Hofermühle geleitet. Wo es, wie mehrfach berichtet, aufgrund einer anderen Großbaustelle (Kalkbahnbrücke) zu Schwierigkeiten für den Schwerverkehr durch die Leibeck kommt.