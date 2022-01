Erholungspark Volkardey : Brücke wird erst 2023 saniert

Ratingen West Übergang im Erholungspark Volkardey über den Schwarzbach ist seit dem 2017 für Pferde gesperrt. Eine Sanierung wurde immer wieder verschoben.

In Ratingen ist so manche Brücke marode und dringend sanierungsbedürftig. Dazu gehört auch die Brücke vom Erholungspark Grüner See zum Theo-Leuchten-Weg. Die Schäden an der Brücke sind erstmals in 2017 aufgenommen worden. Sie ist seitdem für Pferde gesperrt.