Ratingen : Breitscheider Nacht: Busse fahren anders

Breitscheid Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden über die Änderung.

(RP) Wegen eines Straßenlaufs zur Breitscheider Nacht wird in Breitscheid der Mintarder Weg zwischen der Straße An der Horst und dem Kahlenbergsweg gesperrt – am Samstag, 4. Mai, von 13 bis 22 Uhr. Für die Linien O14 und O16 gelten Änderungen. Linie O14: Die Busse fahren in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen „Mintarder Weg“ und „An der Horst“ eine Umleitung.