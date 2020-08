Breitscheid : Betrunkene Ex-Freundin fährt mit dem Auto weg

Breitscheid Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass die 35-jährige Ratingerin am Steuer des Wagens deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille (0,75 mg/l).

(RP/kle) Am schon späten Mittwochabend wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr zu einer Anschrift im Ratinger Ortsteil Breitscheid gerufen, weil dort die aufgebrachte Ex-Freundin eines Mannes vor dem Wohnhaus der neuen Lebensgefährtin lautstark randalierte und dessen Bewohner zudem massiv belästigte.

Doch noch vor Eintreffen am Einsatzort erhielten die alarmierten Einsatzkräfte bereits die neue Meldung, dass sich die offensichtlich stark alkoholisierte Störerin schon entfernt hatte und in einem braunen VW Tiguan davongefahren war.

Aber nur wenige Augenblicke später konnte dieser Wagen auch schon auf der Mülheimer Straße in Ratingen Mitte von den Einsatzkräften der Polizei angetroffen und schließlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle bestätigte sich, dass die 35-jährige Ratingerin am Steuer des Wagens deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille (0,75 mg/l).