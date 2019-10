Ratingen : Brasilianischer Jazz in Trattoria

Konzert von Marcelo Rosario hier mit Koch und Geschäftsführer Marcin Dylewski in der Trattoria Il Piccolo Cuoco. Foto: Blazy, Achim (abz)

(abz) Zum zweiten Mal in diesem Jahr spielte jetzt der brasilianische Gitarrist Marcelo Rosario in der Trattoria Il Piccolo Cuoco am Theodor-Heuss Platz in Ratingen Mitte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach den guten Erfahrungen beim ersten Konzert im September zögerte Geschäftsführer und Koch Marcin Dylewski nicht, den Musiker ein zweites Mal in die Trattoria zu holen.

Der brasilianische Jazz mit Einflüssen des Choro, einer im 19. Jahrhundert entstandenen Musikform, fand viel Applaus unter den Restaurantbesuchern, die, abgesehen davon, die mediterranen Speisen der Küche des „Piccolo Cuoco (kleinen Kochs)“ schätzen. Marcelo Rosario bezauberte die Gäste unter anderem mit einer schönen Version des Getz/Gilberto Klassikers „Girl from Ipanema“.

Marcin Dylewski, der die Trattoria im November vergangenen Jahres eröffnete, möchte Konzerte dieser Art zu einer festen Einrichtung machen und mindestens im zweimonatigem Turnus zu Dinner & Musikabenden einladen. Er hat diesbezüglich schon einige Anfragen bekommen.