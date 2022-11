Heiligenhaus Transporter in Flammen: Polizei fasst Verdächtigen

Die Vorgeschichte liegt einige Wochen zurück. In der Nacht zum 22. Oktober brannte ein an der Höseler Straße in einem Hinterhof geparkter Transporter. Durch die Flammen wurden auch ein neben dem Transporter geparkter Anhänger sowie eine Gebäudefassade beschädigt. Der Transporter brannte vollständig aus. Später in der selben Nacht ging ein Mörtelkübel an der Hauptstraße in Flammen auf. Der Sachschaden war nach Polizeiangaben beträchtlich. Ein Zeuge hatte nahe dem Transporter einen Unbekannten beobachtet. Die Fahndung, auch per Hubschrauber, blieb indes ohne Erfolg. In ihrer ersten Meldung zu diesen Feuern hatte die Polizei einen Tatzusammenhang mit der andauernden Brandserie in der Stadt (unsere Redaktion berichtete) nicht ausgeschlossen. Im Zuge ihrer Ermittlungen kam die Polizei auf die Spur des 22-jährigen Heiligenhausers. Am Montagmorgen (28. November) erfolgte dann der Zugriff. Polizeibeamte durchsuchten auf richterliche Anordnung die Wohnung des jungen Mannes in Heiligenhaus und nahmen ihn est. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, den Brand an dem Klein-Lkw Ende Oktober vorsätzlich verursacht zu haben. Weiter heißt es im Polizeibericht: „Ob der junge Mann auch für die zurückliegenden Brandereignisse in Heiligenhaus verantwortlich ist, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiterhin andauernden Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11.“ Der Festgenommene wurde am Montagmorgen zunächst zur Wache gebracht.