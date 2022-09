Feuer in Heiligenhaus : Mobile Toilette angezündet

Heiligenhaus Wieder ein Fall von Fall von Brandstiftung, diesmal auf dem Basildonplatz. Ein achtjähriger Junge beobachtete offenbar jugendliche Verdächtige.

(köh) Die Serie von Bränden in der Stadt nimmt kein Ende. Am Montag berichtete die Polizei von einem Vorfall, der sich bereits am Freitagabend zugetragen hatte. Gegen 20 Uhr wurde eine 43-jährige Heiligenhauserin von einem etwa acht Jahre alten Jungen auf ein Feuer in einer auf dem Gehweg des Basildonplatzes aufgestellten, mobilen Toilettenkabine aufmerksam gemacht. Er sagte der Frau, er habe mehrere Jugendliche beobachtet, welche sich unmittelbar vor Brandausbruch an der Toilettenkabine aufgehalten hätten. Nachdem es in der Kabine angefangen hätte zu brennen, seien die Jugendlichen in Richtung „Campus“ geflüchtet. Einer der Tatverdächtigen habe ein rotes T-Shirt getragen.