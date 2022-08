Einsatz in Heiligenhaus : 50.000 Euro Schaden durch Brandstiftung

Heiligenhaus In der Nacht zum Sonntag brannte ein Kleinlaster, der Schaden blieb eher gering, am Dienstagmorgen zerstörten Flammen einen Radlader an einer Schul-Baustelle.

(köh) Zweiter Fall von Brandstiftung innerhalb von etwa 48 Stunden: Am frühen Dienstagmorgen, um 5.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Parkplatz der Sankt-Suitbertus-Schule, an der Straße Am Sportfeld gerufen. Zeugen hatten dort einen brennenden Radlader bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers jedoch nicht mehr verhindern. Der Atlas-Radlader einer Duisburger Firma für Garten- und Landschaftsbau wurde total zerstört. Den entstandenen Gesamtsachschaden beziffert die Polizei in einer ersten Schätzung auf 50.000 Euro. Nach dem Stand vorgefundener Spuren und den ersten Ermittlungen zur Brandursache, geht die Heiligenhauser Polizei von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Bisher liegen keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Täter vor. Spurensicherung, Fahndung und Ermittlungen gehen weiter. Dabei hoffen die Ermittler auf Hinweise zu verdächtigen Personen. Gefragt wird auch nach allen Beobachtungen, die in einem Zusammenhang mit dem Brand des geparkten Radladers stehen könnten. Alle Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 02056 / 9312-6150. Die Brandserie in Heiligenhaus hat unterdessen erneut die Politik auf den Plan gerufen, schon vor den beiden jüngsten Fällen. In der Rückschau auf die Brände im Frühjahr – unter anderem waren acht nicht mehr benutzte ehemalige Wohncontainer betroffen – hat die CDU 1000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die helfen, Brandstifter dingfest zu machen. Die ursprünglich bereits vor längerer Zeit eingesetzte Summe hatte bei 300 Euro gelegen. Die Partei weist, wie berichtet, in ihren Erlärungen darauf hin, wie Brandstiftungen die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Heiligenhaus fordern und belasten. Bis Ende Juni hatte sich der Sommer aus Polizeisicht noch als Zeit ohne größere Vorkommnisse gezeigt, wie es auf Anfrage hieß. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Hinweise auf die Brandstifter, die zuvor bereits für zahlreiche Einsätze gesorgt hatten.