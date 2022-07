Ermittlungen in Heiligenhaus : Ungeklärte Brandserie – CDU zieht Konsequenzen

Heiligenhaus Die Serie von Brandstiftungen in der Stadt ist bisher nicht aufgeklärt. Die CDU will Hinweise belohnen, die zur Ermittlung der Täter führen.

Mit brennenden Papiercontainer begann vor mehr als zwei Jahren eine Serie von Brandstiftungen im Heiligenhauser Stadtgebiet. Nach dem Brand der seit geraumer Zeit leer stehenden Stadtvilla an der Mozartstraße hatte die Schwere der Brandstiftungen ein besonderes Maß angenommen. Zuletzt beschäftigten sich die Ermittlungsbehörden mit einem brennenden Transporter am Nahversorgungszentrum, einem Fahrzeug- und Fassadenbrand am Caritas-Seniorenwohnheim und dem Großbrand der ehemaligen Flüchtlingsunterkünfte am Friedhof. Schäden und Folgen waren beträchtlich: Allein an der Bertha Benz-Allee waren acht ehemalige Wohncontainer in Flammen aufgegangen. Und das Feuer in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums hatte dazu geführt, dass einige Bewohner bei Nacht sicherheitshalber in andere Zimmer gebracht werden mussten.