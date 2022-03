Versorgungslücke in Homberg Süd : Bürger fordern neuen Frischemarkt

Ernst Nickel (links) und Rolf Lehmann vom Homberger Treff stehen vor der Brandruine an der Steinhauser Straße in Homberg Süd. Foto: Achim Blazy (abz)

Homberg Süd Nach dem verheerenden Brand im September des vergangenen Jahres wächst in Homberg Süd die Sorge, dass es keinen Ersatz mehr geben wird: Stadt und Politik seien gefordert. Man arbeite an einer Lösung, so die Verwaltung.