Brand in Ratingen: Leerstehende Villa brennt die ganze Nacht

Feuer in Ratingen

Ratingen In Ratingen-Hösel ist eine leerstehende Villa ausgebrannt. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz. Die Polizei ermittelt.

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu dem Einsatz gerufen. An der Hugo-Henkel-Straße brannte eine unbewohnte Villa. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits mehrere Räume und der Dachstuhl in Flammen, teilte die Feuerwehr mit.