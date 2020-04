Service : Boten bringen Ausweise nach Hause

Die Ausweis-Lieferung hat am Dienstag begonnen. Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Der Service des Bürgerbüros ist nur in der Corona-Krise möglich, so die Stadt.

(kle) Was die RP bereits angekündigt hat, wird jetzt umgesetzt: Die Stadt hat am Dienstag begonnen, fertige Dokumente wie Personalausweise und Reisepässe den Bürgern nach Hause zuzustellen. „Dieser Spezialservice bringt in der coronabedingten Ausnahmesituation gleich mehrere Vorteile für alle Beteiligten“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch.