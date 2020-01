Gesetz : Bonpflicht gibt es auch beim Mittagessen

Kassenbons verfolgen den Kunden den ganzen Tag über – auch beim Mittagessen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die neue Regelung gilt seit dem 1. Januar: Die RP hat gestern in der Innenstadt den Test gemacht. Es gab dabei recht skurrile Ergebnisse.

Schmunzeln, ärgern, grübeln: So sehen die Reaktionen zum RP-Test in der Innenstadt in Sachen Bonpflicht aus. Die Ergebnisse sind teilweise skurril. Beim Imbiss des Vertrauens landete der kleine Kassenbon quasi im Essen, in einem anderen Geschäft wanderte der Beleg an der Kasse ungesehen in den Papierkorb. Und in einem dritten Fall wollte der Mitarbeiter eines Drogeriemarktes zumindest wissen, ob man den Beleg behalten will.

Fakt ist: Die neue Bonpflicht wird bei den Händlern eher murrend akzeptiert, sorgt mitunter aber auch für heftiges Kopfschütteln. Wer seine Waren über eine Registrierkasse abrechnet, muss nun bei jedem Kauf Kassenbons ausdrucken – egal, ob der Kunde sie nun verlangt hat oder nicht.

Info Kleine Belege landen im Müll Umfrage: Bei einer Umfrage in der Innenstadt betonten zahlreiche Bürger, dass sie vor allem Probleme damit hätten, wenn ein kleiner Bon zum ausgeteilten Essen oder zu einem Eis ausgegeben werde. Daran müsse man sich erst gewöhnen. In den allermeisten Fällen landen die kleinen Belege ohnehin im Müll.

Damit will der Gesetzgeber verhindern, dass Umsätze am Fiskus vorbeigehen. In der Vergangenheit habe es zahlreiche Manipulationen von Registrierkassen gegeben, erklärte der Ratinger CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer.

Die neue Vorschrift belaste im erheblichen Maße die Umwelt, kritisierte Bäckermeister Roland Schüren, der auch ein Geschäft auf der Oberstraße betreibt. Der Zentralverband Deutsches Bäckerhandwerk rechnet laut eigenen Angaben mit fünf Milliarden gedruckten Kassenzetteln für die eigene Branche. Das Institut „Back.intern“ erwartet gar, dass für die neue Regelung pro Tag 400 Bäume zusätzlich gefällt werden müssten.

Beyer wiederum betont: Händler, die viele Kunden bedienen, können sich von der Bonpflicht befreien lassen. Ob ein solcher Härtefall vorliegt, müssen allerdings die Finanzbehörden vor Ort prüfen. Zudem kann eine Befreiung auch widerrufen werden. An ein neues Umweltproblem glaubt Beyer indes nicht. So könne neben Thermopapieren auch komplett recyclefähiges Material in Druckern genutzt werden. Beschwichtigen kann er die Kritiker der Bonpflicht damit aber wohl nicht.

Klar geregelt ist, was auf Kassenzetteln aufgeführt werden muss: Datum und Uhrzeit des Belegs, der Name und die Anschrift des Ausstellers sowie Art und Menge der gekauften Artikel. Dazu kommen Rechnungsnummer, Betrag und Steueranteil sowie die Seriennummer des Kassensystems.

Die meisten Kassenbons, so die Erfahrung, werden auf problematischem Thermopapier gedruckt, das nicht im Papiermüll entsorgt werden darf. Verarbeitet ist darin der tückische Stoff Bisphenol A, der wegen seiner potenziell organschädigenden Wirkungen in Kinderspielzeug verboten ist.

Deshalb ist aus gesundheitlichen Gründen unbedingt zu vermeiden, ihn in die Nähe von Lebensmitteln zu bringen, ihn anzufassen und danach mit derselben Hand Lebensmittel zu verzehren.

Also genau das, was der Gesetzgeber nun erreicht, wenn der Kunde zu jedem Brötchen und zu jedem Eis auch einen Kassenbon in die Hand bekommen soll.

Es hatte viel Ärger im Vorfeld dieser Regelung gegeben: Das Finanzministerium unter Führung von Olaf Scholz (SPD) wies darauf hin, dass Handel und Politik drei Jahre Zeit gehabt hätten, ihre Kassen und sich selbst auf die neue Bonpflicht einzustellen, da das Gesetz bereits 2016 beschlossen worden sei.

Das Wirtschaftsministerium mit Peter Altmaier (CDU) an der Spitze widersprach. Man habe sich auf die im Gesetz enthaltene Bestimmung verlassen, wonach es Ausnahmemöglichkeiten gebe und etwa die Pflicht zur Einzelaufzeichnung „aus Zumutbarkeitsgründen“ nicht bestehe, wenn Waren an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung verkauft würden. Doch der erst im vergangenen Sommer vom Finanzministerium herausgegebene „Anwendungserlass“ gehe rigoros mit Ausnahmen um.

Unterm Strich müssen nun alle alles registrieren und quittieren und drucken. Dem Kunden steht es lediglich frei, den Bon mitzunehmen oder direkt zu entsorgen.

Gerne verweist das Finanzministerium darauf, dass auf Papier vollständig verzichtet werden könne, weil der Beleg online zugestellt werden könne. Doch wie realistisch ist es, dass der Eiskäufer dem Verkäufer seine Mail-Adresse gibt, um sich den Beleg für den Kauf einer Kugel Eis zuschicken zu lassen? So läuft denn vor allem die FDP Sturm. Die Bonpflicht sei ein „Misstrauensvotum gegen den Mittelstand“, wetterte FDP-Chef Christian Lindner.

FDP-Chefin Tina Pannes hatte die Vermarktungsidee. Foto: Blazy, Achim (abz)