Bildung in Ratingen Berufsorientierung unterwegs auf neuen Wegen

Anna schaute sich die Videos für Pflegekraft und Landschaftsgärtner an. Im Pflegebereich hat sie selbst schon praktische Erfahrungen gesammelt: „Der Beruf gefällt mir sehr gut und durch die VR-Brille wurde er gut dargestellt. Man konnte einen tollen Einblick des Alltags eines Krankenpflegers erzeugen. Ich interessiere mich für den Beruf, da ich Menschen helfen kann.“ Armin befasste sich mit den Berufen des Geomatikers, Immobilienkaufmanns und des Friedhofgärtners. Am besten gefallen hat ihm Letzterer. „Nur das Gehalt ist ein bisschen wenig.“ Yann hat sich alle Infos zum Chemikant angeschaut und war begeistert. „Es gab nur Männer. Es war sehr interaktiv und informativ.“ Mit den VR-Brillen informieren sich die Schüler/innen anhand 3D-Filme über verschiedene Ausbildungsberufe. Die Berufe werden in der Regel von aktuellen Auszubildenden vorgestellt und es findet ein virtueller 3D-Rundgang durch den Betrieb statt.