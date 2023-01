St. Suitbertus Heiligenhaus Zweite Chance für Kommunionkleider

Nachdem die Verkäufer am Samstag und am Sonntagvormittag ihre Sachen abgegeben hatten, standen pünktlich um 12 Uhr am Sonntagmittag ganze Familien Schlange, damit der Nachwuchs in feierlicher Kleidung die heilige Kommunion zum ersten Mal in Empfang nehmen kann. An mehreren Garderobenständern hängen die weiße Kleider in unterschiedlichen Größen und Ausführungen. André G. Saar hat die Aufgabe übernommen, die angebotene Ware anzunehmen und zu registrieren, damit die Verkäufer ihr Geld bekommen.