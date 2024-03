Ermittlungserfolg in Heiligenhaus Amateurdetektivin hilft der Polizei

Selbst für den erfahrenen Polizeisprecher Daniel Uebber begann die Woche mit einem Fall, den er – in aller Sachlichkeit –als „schon sehr außergewöhnlich“ bezeichnet. Auch deswegen, weil die ganze Angelegenheit im Kreis Mettmann nicht präzedenzlos dasteht, wie sich im Zuge erster Ermittlungen herausstellte. Generell, so Uebber, seien Einsätze in Friedhofsangelegenheiten für die Polizei höchst selten: „In den vergangenen sechs Jahren sind es kreisweit vielleicht drei Fälle gewesen. Die waren dann aber anders gelagert: Es ging um das Delikt Metalldiebstahl, also um gestohlene Bronzekreuze, Figuren oder Lichter.“