Blumenschmuck für Heiligenhaus Helfende Hände lassen die Stadt erblühen

„Hoch auf dem gelben Wagen“. „Der war doch von der FDP, der das Lied so bekannt gemacht hat“, merkte ein Passant an. „Macht nix, wir nehmen Walter Scheel mit dazu“, entschied die immer gut gelaunte Uschi Klützke. Die Ehrenvorsitzender der Frauen-Union hatte vor 20 Jahren die Idee der Sommerblumen an den Laternen aus der französischen Partnerstadt Meaux mitgebracht und damit sofort den Stadtmarketing-Arbeitskreis Kultur begeistert. Die Blumenampeln wurden zu einem ein Teil des Projektes „Unsere Stadt blüht auf“. Nicht nur die Heiligenhauser Bürger erfreuen sich an den Blumen, auch die Geschäftsleute in der nahen Nachbarschaft.