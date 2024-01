Kontrollen in Heiligenhaus Wo die Blitzer oft stehen - und warum

Einsätze gegen Raser - für die Polizei ein alltägliches Geschäft, auch zur Winterzeit. Und nicht nur für die Beamten der Kreispolizei. So sieht der Dienstplan für den Rest der Woche aus: Am Mittwoch dieser Woche Nordring und Langenbügeler Straße, am Donnerstag (18. Januar) Talburgstraße und Südring, am Freitag wieder Langenbügeler Straße und Nordring. Außerdem stehen die so genannten semistationären Messgeräte des Kreises Mettmann in dieser Woche an der Velberter Straße.