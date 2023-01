Blauer See in Ratingen CDU Ratingen will Klartext zu Planungsstand am Blauen See

Kontraproduktiv sehen die Christdemokraten die Debatten in den örtlichen Medien und in den sozialen Medien der letzten Tage. „Dass der Blaue See und das Freizeitareal bei vielen Menschen nostalgische Erinnerungen an schöne Zeiten weckt und somit emotionale Reaktionen hervorrufen, ist verständlich, vielen von uns geht es so“, so CDU-Fraktionsvize und Innenstadtsprecher, Gerold Fahr. „Dass dabei allerdings ein falsches Bild in Umlauf gebracht wird, kann zum Wohle des Projektes niemand wollen“, so Fahr.