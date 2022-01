Wünsche und Anregungen : Blauer See soll wieder Ausflugsziel werden

Ratingen In den sozialen Netzwerken haben Ratinger bereits Vorschläge gemacht, wie das Gelände künftig aussehen könnte. Es soll vor allem wieder für Familien ein Anziehungspunkt werden.

Gastronomie Die sollte künftig das Highlight am Blauen See werden, beispielsweise eine anspruchsvolle Gastronomie in besonderer Kulisse, angelehnt an das Liebevoll in der Auermühle, um auch Besucher von außerhalb nach Ratingen zu locken. Gutes Essen mit Blick auf den See wäre einmalig in der Umgebung.