Themenwoche Umwelt und Natur : Wann wird der Blaue See wachgeküsst?

Ratingen Die Planungen hinter den Kulissen laufen. Die Umsetzung des Ratsbeschlusses ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Vor vielen Jahren wurde das Ganze noch als unrealistische Träumerei belächelt. Doch die Spötter sind längst verstummt. Und sie melden sich auch nicht mehr. Vieles ist bereits spruchreif, doch einige Planungsschritte für die behutsame Umgestaltung des Areals am Blauen See sind noch nicht abgeschlossen.

Die Umsetzung des Ratsbeschlusses, das zur Zeit noch im Privatbesitz befindliche Gelände rund um den Blauen See einschließlich aller Gebäude und Anlagen zu erwerben, ist nach RP-Informationen immer noch nicht in trockenen Tüchern. Der Grunderwerb ist gemäß Ratsbeschluss aber die Voraussetzung für die Errichtung eines Umweltbildungszentrums (UBZ) und einen Architektenwettbewerb sowie ein städtebauliches Wettbewerbsverfahren auf dem Weg zu einem neuen Freizeitgelände am Blauen See. Für das UBZ werde ein Gebäude mit Leuchtturm-Charakter und mit Kriterien der Nachhaltigkeit ausgeschrieben, heißt es in einem internen Positionspapier der CDU.